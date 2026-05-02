Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde evdeki mutfak tüpünün patlaması paniğe neden olurken olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan TOKİ konutlarındaki bir evde mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılırken, kapı ve pencerelerde de maddi hasar meydana geldi. Gürültü nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, evde inceleme yapıldı. - NEVŞEHİR