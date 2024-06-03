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Mutfakta çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sarayatik Mahallesi Meydancık Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst dairenin mutfağında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.