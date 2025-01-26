Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı - Son Dakika
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Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı

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Hollanda'daki Drents Müzesi'nde hırsızlar, 2500 yıllık miğfer ve altın bilezikleri çaldı.

26.01.2025 19:31
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Hollanda'nın kuzeyindeki Assen şehrindeki Drents Müzesi'nde dün filmleri aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Hollanda polisi, yerel saatle 03.45 sıralarında müzede patlama olduğuna dair bir ihbar alındığını belirterek, hırsızların müze kapısını patlayıcı ile patlattıklarını aktardı.

2500 YILLIK MİĞFERİ ÇALDILAR

Müzeye giren 3 şüpheli, tarihi eserlerin bulunduğu vitrinleri kırarak, Daçya Krallığı dönemine ilişkin bir sergi için Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan 2500 yıllık saf altından miğferin yanı sıra, milattan önce 50 yılından yine Daçya döneminden altın kraliyet bileziklerini de çaldı. Çalınan bilezikler, 1990'lı yıllarda Romanya'daki Daçya dönemine ait kalıntılardan yağmalanıp karaborsada satıldıktan sonra yetkiller tarafından kurtarılan tarihi eserler arasında yer alıyordu.

Olaydan yaklaşık 30 dakika sonra müzeye 7 kilometre mesafede N33 otoyolu yakınlarında yanmış bir araç bulundu. Yetkililer, bu aracın şüpheliler tarafından kaçış vasıtası olarak kullanıldığına ve bu noktada başka bir araca geçtiklerine inanıyor.

"MÜZEMİZ 170 YILLIK TARİHİNDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI"

Drents Müzesi Genel Müdürü Harry Tupan, "Bu, Assen'deki Drents Müzesi ve Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için karanlık bir gün. Müzemiz 170 yıllık tarihinde böyle bir olay yaşanmadı" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ise Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un kendisine şüphelilerin tespit edilmesi ve çalınan eserlerin kurtarılması için tüm gerekli adımları attıkları konusunda güvence verdiğini söyledi. Müze binasındaki patlamada yaralanan olmadığı ve henüz kimsenin yakalanmadığı ifade edildi.

Hollanda polisi soruşturmaya Interpol'ü de dahil ederken, yetkililer şüpheliler ve çalınan eserler hakkında bilgisi olanlardan yardım talebinde bulundu.

Müzede iki bin yılı aşkın zaman önce günümüz Romanya topraklarında hüküm sürmüş olan Daçya Krallığı dönemine ait olan ve Romanya genelindeki 15 müzeden ödünç alınan 600 altın ve gümüş eser bulunuyordu.
Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ?????? ?????:
    %100 bizimkiler çalmıştır 17 85 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    Sen bizden değilsin. karıştırma. 12 2
  • mehmet Takmazkiko:
    bir şey 1000 yıl 2000 yıl öncesine aitse neden değerli olsunki? erittiğinde bildiğin altın.Ozmanlar hangi şartlarla hangi ortamda yapıldıysa yapıldı.Ozmanki imkanlar o şekilde yapılmasına uygun.Bu neden tarihi eser oluyor yada tarihi eserlerin saklanması için okadar harcanan paralara yazık değilmi. Durduğu yerde duruyor kimseye bi yararı yok sadece maddi zararı var. 16 57 Yanıtla
    Murat Çil:
    konuştu bal kabağı 14 1
  • Ensari Alp:
    buraya yazıyorum çalan kesinlikle bizden biri olacak :) 25 22 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    bizden derken. Sen nerelisin. 5 1
    Murat Çil:
    ya bizden ya arap 3 2
    Veysel Akar:
    bizimkiler anca araba teybi çalabılır. o kadar yetenekli degıliz malesef. 4 0
    Esentepe:
    komplexsli insansin. BIZI TANIMAMISSIN!!! 1 0
  • Osman Koca:
    güzel motor kaskı olur 12 30 Yanıtla
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