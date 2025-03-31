Myanmar\'daki Depremler Tayland\'da Paniğe Yol Açtı

Güney Asya ülkesi Myanmar'daki şiddetli depremlerin ardından devam eden artçı sarsıntılar Tayland'da yine paniğe yol açtı.

Myanmar'da Cuma günü meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Yerel saatle 09.29 ve 10.05 saatlerinde Myanmar'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremler Tayland'da da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sarsıntılar sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken, birçok bina acil olarak tahliye edildi. Şehir merkezinde çok sayıda gökdelenin bulunduğu Bangkok'ta, hissedilen sarsıntılar ve tahliye çağrıları paniğe neden oldu.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada halka sakin olmaları çağrısında bulundu. Depremlerin merkez üssünün Myanmar olduğunu ve Bangkok'ta yalnızca artçı sarsıntıların hissedildiğini belirten Shinawatra, hükümet kurumlarının deprem verilerini yakından takip ettiğini ve bu sabah Myanmar merkezli olduğu tespit edilen depremin Bangkok'ta herhangi bir yıkıma yol açmadığını ifade etti.

207 artçı deprem oldu

Öte yandan Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren bölgede 207 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, bu sabah yaşanan sarsıntılar nedeniyle Bangkok'ta 8 binanın tahliye edildiği açıklandı. Tahliye edilen binalar arasında bir hükümet binası, bir hastane binası, bir mahkeme binası ve bir askeri okul bulunuyor.

Tayland Afet Birimi'nin son raporuna göre depremlerden 18 ilde 591 hane, 66 tapınak, 92 hastane, 9 bina, 58 okul ve 27 hükümet binasının hasar gördüğü belirtildi.

Myanmar ve Tayland'da bilanço artıyor

Myanmar'da şiddetli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, şimdiye kadar bin 700'den fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uluslararası yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ederken, ülkedeki birimlerin arama kurtarma çalışmalarında yetersiz kaldığı ve kısıtlı imkanlar nedeniyle ülkede can kaybının 10 bini aşabileceği belirtiliyor.

Depremlerden etkilenen Tayland'da ise 18 kişi hayatını kaybetti ve 33 kişi yaralandı. Bangkok'ta çöken 33 katlı gökdelen inşaatında devam eden arama kurtarma çalışmalarında üçüncü güne girilirken, kayıp 78 kişi için umutlar azalıyor. - BANGKOK