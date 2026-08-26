Nallıhan orman yangını kontrol altında

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çalıcaalan bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 greyder ve 4 ilk müdahale aracıyla havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.