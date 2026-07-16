Nallıhan\'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otluk alanda maddi hasar meydana geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANKARA