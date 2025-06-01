Nallıhan\'da Yangın: İki Ev Hasar Gördü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki ev hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında iki ev hasar görürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA