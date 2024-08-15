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Namaz kılmak için camiye giderken merminin hedefi oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden 30 yaşındaki Ahmed H. merminin hedefi oldu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin konuştuğu kavgada camiye abdest almaya giden 30 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. vücuduna isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.