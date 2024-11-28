Narin Güran Cinayeti: Delil Toplama Görüntüleri - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti: Delil Toplama Görüntüleri

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetinde delil toplayan ekiplerin görüntüleri dava dosyasına eklendi.

28.11.2024 20:25
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Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini taşıdığı araçta delil toplama görüntüsü dava dosyasına eklendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince arandığına dair görüntüler dava dosyasında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti: Delil Toplama Görüntüleri - Son Dakika

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