Narin Güran Davasında Yüksel Güran'ın İfadesi - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Yüksel Güran'ın İfadesi

Yüksel Güran, mahkemede Salim ile ilişkisi olmadığını belirtti, kızı için adalet istedi.

07.11.2024 21:02
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Mahkeme Başkanı Yüksel Güran'a: "Salim ile ilişkiniz var mı"

DİYARBAKIR - Narin Güran olayında hakim karşısına çıkan anne Yüksel Güran ifade vermeye başkanı. Mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusuna Yüksel Güran, "Salim ile hiçbir alakamız yoktur" cevabını verdi.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran'ın ardından Yüksel Güran ifade vermeye başladı. İfade sırasında mahkeme başkanının "Salim ile ilişkiniz var mı" sorusuna Güran, "Salim'le hiçbir alakamız yoktur. Ahıra girdiğimde oğlumun hiçbir şeyle ilişkisini görmedim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Çocuklarım akıllıdır. Salim kendi evinin reisidir. Nevzat, Salim'e iftira atmasını Allah bilir" diyerek cevapladı. Mahkeme başkanının "Nevzat neden iftira atsın" sorusuna Yüksel Güran, "Nevzat, Allah'tan korkmuyor. Narin'in katilini istiyorum. Hayallerimizi yıktılar. Namusumu lekelediler. Kızıma gelinlik yerine kefen giydirdiler. Arif'in tırnağını değiştirmeyiz, Salim'le alakamız yok. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin, Güran'lara leke sürmeyin. Salim Kur'an-ı Kerim evimize gelmemiştir. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Davasında Yüksel Güran'ın İfadesi - Son Dakika

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