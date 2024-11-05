Narkoçelik-46: 67 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "14 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-46' operasyonlarında; 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA