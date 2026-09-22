Narkotik ekipleri Afyonkarahisar\'da 350 üniversiteliye bağımlılığın zararlarını anlattı

Narkotik ekipleri Afyonkarahisar'da 350 üniversiteliye bağımlılığın zararlarını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 350 üniversite öğrencisine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve bağımlılığın zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Afyonkarahisar'da yaklaşık 350 üniversite öğrencisine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Eğitim çalışmasının İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildiği belirtildi. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı eğitim çalışmasında 'uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları' konularında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
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