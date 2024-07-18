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Narkotik jandarma köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, bagaj bölümünde 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.