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Narkotik köpeğinin hassas burnu zuladaki 300 gram metamfetamini buldu

SAMSUN - Samsun'da narkotik köpeğinin hassas burnu, bir araca zulalanmış 300 gram metamfetamini buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyon kapsamında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde aracın torpitosuna zulalanmış şekilde 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A ve A.T yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.