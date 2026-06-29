Nazilli Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor
29.06.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
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Nazilli Belediyesi, personelinin mesleki bilgi ve donanımını artırmak amacıyla İmar Mevzuatı Eğitimi düzenledi. Eğitimde TAKS, KAKS, yapılaşma şartları, deprem yönetmeliği ve ruhsat süreçleri gibi konular ele alındı.

Nazilli Belediyesi, personelinin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen İmar Mevzuatı Eğitimi'nde, imar uygulamalarında sıkça karşılaşılan konular ve güncel mevzuat detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Şehir Plancısı Ayşe Ünal tarafından verilen eğitime, ilgili birimlerde görev yapan belediye personeli katıldı. Eğitimde, yapılaşma şartlarının belirlenmesinde önemli yer tutan TAKS, KAKS, yapı yaklaşma mesafeleri, yapılaşma oranları ve inşaat alanı hesaplamaları uygulamalı örneklerle anlatılırken, planlı alanlara ilişkin imar mevzuatının uygulamadaki yeri ve farklı maddelerin birlikte değerlendirilmesine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında bitişik nizam yapılaşmalarda istikamet uygulamaları, otopark ihtiyacının değerlendirilmesi, yeniden ruhsat düzenlenmesi, mevcut yapıların tadilat ruhsatı süreçleri ile 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin uygulamadaki yansımaları da kapsamlı şekilde ele alındı.

Tadilat ve isim değişikliklerinde izlenecek hukuki süreçler, plansız alanlarda karşılaşılan uygulama sorunları, yola cephesi bulunmayan parsellerin yer aldığı adalarda imar uygulamalarının değerlendirilmesi, çatı uygulamalarında yaşanan tereddütler, plan hükümleri, plan tadilatları, belediye meclis kararlarının uygulamaya etkileri ile 18. madde uygulamalarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar da örnekler üzerinden katılımcılara aktarıldı.

Eğitim boyunca belediye personelinin sahada karşılaştığı sorunlar da değerlendirilirken, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerin farklı konu başlıklarıyla devam edeceği belirtilirken, programın ikinci gününde yapı ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin güncel uygulamalar farklı bir eğitmen tarafından ele alınacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, 3. Sayfa, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

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