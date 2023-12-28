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Nazilli'de Haberleşme Kabloları Kesilirken Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Nazilli'de Haberleşme Kabloları Kesilirken Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iletişim firmasına ait haberleşme alt yapı kablolarını kesen bir şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın verdiği zarar nedeniyle yüzlerce abonenin internet ve telefon bağlantısı kesildi.

Nazilli\'de Haberleşme Kabloları Kesilirken Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 11:02,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs haberleşme kablolarını baltayla keserken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çapahasan Mahallesi'nde iletişim firmasına ait haberleşme alt yapı kablolarını kesen ve kesmeye devam ederken Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan E.E. suç aletleri ve kestiği kablolar ile birlikte gözaltına alınmıştır. Şahsın Sultanhisar ilçesinde ikamet ettiği ve hırsızlık yapmak üzere Nazilli'ye geldiği öğrenildi. Hırsızlık şüphelisi şahsın verdiği zarar sebebiyle yüzlerce abonenin İnternet ve telefon bağlantısının kesildiği öğrenildi. Konu ile ilgili adli işlemler devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Nazilli, Aydın, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Haberleşme Kabloları Kesilirken Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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