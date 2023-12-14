Nazilli\'deki patlamada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesindeki sıralı otogaz sistemleri yapan iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri yapan F.K.'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Çevreye büyük bir gürültü yayan patlamada M.A. isimli işçi yaralanırken, patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri de yaralı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İş yerinin çatısındaki çökme tehlikesine karşı polis ekipleri geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN