Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 157'ye Yükseldi - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 157'ye Yükseldi

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Nepal'in Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 157'ye ulaştı, yüzlerce kayıp var.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisi, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel sonrasında bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, bölgedeki yoğun arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirirken, yüzlerce kişiden hala haber alınamadığını ve bunlar arasında 28 polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Çin: "Tibet'te 3 kişi hayatını kaybetti"

Çin'den yapılan açıklamada ise Tibet'te 3 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışmalarına başlayabilmek amacıyla Tibet'in selden en fazla etkilenen bölgelerinden Gyirong ilçesinde yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yerel bir askeri yetkili, çalışmaların devam eden yağışlar ve kalın çamur tabakaları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

Nepal Turizm Bakanlığı açıklamasına göre yabancı uyruklu 341 kişiden hala haber alınamazken ABD merkezli CNN, bu kişiler arasında ABD, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Portekiz, Güney Kore ve İtalyan vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, sel felaketinin dağlardaki bir buzuldan kopan büyük bir buz kütlesi nedeniyle yaşanmış olabileceğini öne sürdü.

Nepal'e insani yardım seferberliği

Çin'in Tibet'teki afete müdahale için çok sayıda kurumu harekete geçirdiği ve acil kurtarma ve yardım çalışmaları için yaklaşık 17 milyon dolar doğal afet yardım fonu tahsis ettiği belirtildi.

Hindistan'ın da Nepal'e 10 ton insani yardım ve temel tıbbi malzemeler göndereceği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise Nepal Kızılhaçı'na acil yardım çalışmaları için 1,2 milyon dolar göndereceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Avrupa'nın yardım göndermeye hazır olduğunu belirterek, AB'nin uydu gözlem hizmeti Copernicus'un halihazırda devreye alındığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Nepal, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 157'ye Yükseldi - Son Dakika

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