Netanyahu güvenlik artırma talimatı verdi, flydubai yolcuları İsrail'e götürülüyor - Son Dakika
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Netanyahu güvenlik artırma talimatı verdi, flydubai yolcuları İsrail'e götürülüyor

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İsrail Başbakanı Netanyahu, flydubai uçağındaki olay sonrası İsrail ve yabancı hava yolu şirketlerine güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi. Suudi Arabistan'daki yolcuları İsrail'e götürecek kurtarma uçuşu havalandı; yolcular Ben Gurion Havalimanı'na inecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşanan olayın ardından hava yolu şirketlerine yönelik güvenlik önlemlerinin "artırılması" talimatı verdi.

İsrail, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai hava yollarına ait yolcu uçağında yaşanan olayın ardından harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem İsrail hava yolu şirketlerinde hem de İsrail dışındaki hava yolu şirketlerinde güvenlik önlemlerinin "artırılması" talimatını verdi.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e direkt uçuş

Kaçırılma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdikten sonra Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na acil iniş yapan yolcu uçağında bulunan yolcuları İsrail'e götürecek uçağın havalandığı bildirildi. İsrail Havalimanları İdaresi, Suudi Arabistan'daki yolcuların flydubai'nin düzenlediği kurtarma uçuşu ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na ineceğini bildirdi.

Pilot uçağı düşürmeye çalıştı

Netanyahu, uçak İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydetmiş, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtmişti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine eklemişti. Netanyahu, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" demişti.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaGüvenlik3. SayfaİsrailUlaşımDünyaSon Dakika

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