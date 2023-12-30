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Nevşehir'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Nevşehir'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Nevşehir'de yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve soruşturma başlatıldı.

30.12.2023 - 11:06,
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2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay 350 Evler Mahallesi Karçiçeği sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde bir anda dumanlar yükseldi. Çocukların ağlama seslerine uyanan aile çocukları da alarak dışarı çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA
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