Nevşehir\'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

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2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay 350 Evler Mahallesi Karçiçeği sokakta bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde bir anda dumanlar yükseldi. Çocukların ağlama seslerine uyanan aile çocukları da alarak dışarı çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.