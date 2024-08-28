Nevşehir'de Arnavut turistlerin çantasını çalan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Arnavut turistlerin çantasını çalan 2 kadın yakalandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde Arnavut uyruklu turistlerin bir kafede unuttuğu çantayı çalan 2 turist kadın yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık olayına hızlı bir şekilde müdahale etti ve şüphelileri kısa sürede yakaladı. Çanta da sahiplerine teslim edildi.

28.08.2024 20:43
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Nevşehir'in Göreme beldesinde Arnavut uyruklu turistlerin bir kafede unuttuğu çantayı çalan 2 turist kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, beldeye gelen Arnavut uyruklu turistlerin kahve içmek için oturdukları kafede unuttukları ve içerisinde çantaları kimlik ve banka kartları ile yaklaşık 600 bin TL'ye karşılık gelen 12 bin 100 pound ve bin 500 Avusturalya Doları bulunan çantaları 2 kadın turist tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri (JASAT ve Göreme Jandarma Karakol Komutanlığı) hırsızlık olayına anında müdahale etti. Yapılan araştırmalarda; bölgedeki İşletme güvenlik kameralarının incelenmesi ve duyarlı işletme çalışanlarının katkılarıyla Nitelikli Hırsızlık olayı şüphelileri 8 saat gibi kısa sürede yakalandı. Yakalanan hırsızlar gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken bulunan çanta da sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, 2 turistin çantayı çalarak kasada ödeme yaptığı anlar da işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Arnavut turistlerin çantasını çalan 2 kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Arnavut turistlerin çantasını çalan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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