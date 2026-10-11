Nevşehir'de ceviz toplarken akıma kapılan 45 yaşındaki adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Nevşehir'de ceviz toplarken akıma kapılan 45 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

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Nevşehir\'de ceviz toplarken akıma kapılan 45 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
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Nevşehir'de ceviz topladığı sırada alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesiyle 45 yaşındaki adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan adamın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de bahçesinde ceviz topladığı sırada alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Seyit Kurugöllü hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çat Kasabası yolu üzerindeki Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Kurugöllü, bahçesinde alüminyum ceviz sırığıyla ağaçtan ceviz indirdiği sırada sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Kurugöllü kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurugöllü'nün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAcil Durum3. SayfaNevşehirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de ceviz toplarken akıma kapılan 45 yaşındaki adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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