Çoban, boş arazide battaniyeye sarılarak gömülmüş ceset buldu - Son Dakika
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Çoban, boş arazide battaniyeye sarılarak gömülmüş ceset buldu

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Nevşehir'de boş arazide koyunlarını otlatan çoban, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Korkarak olay yerinden uzaklaşan çobanın ihbarı üzerine araziye gelen ekipler, şahsın yaklaşık 1 ay önce tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti kim yada kimlerin işlediği araştırılıyor.

03.05.2025 10:12  Güncelleme: 13:16
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Nevşehir'de tabanca ile vurulduktan sonra boş araziye gömülen şahsın cesedini arazide koyun otlatan çoban buldu.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşandı. Karapınar kasabası kum ocağı mevkiinde koyunlarını otlatan çoban önce arazide gömülü bir battaniye gördü. Battaniyeyi yakından inceleyen çoban, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Korkarak olay yerinden uzaklaşan çoban, daha sonra yakınlarda bulunan kum ocağına giderek gördüklerini ocakta çalışanlara anlattı. Kum ocağında çalışan işçiler olay yerine geldiklerinde çobanın doğru söylediğini, battaniye içerisine sarılmış bir ceset olduğunu gördü.

1 AY ÖNCE TABANCA İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 ay önce tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen şahsın cesedi otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayeti kim yada kimlerin işlediği araştırılıyor.

Çoban, boş arazide battaniyeye sarılarak gömülmüş ceset buldu

"YABANİ HAYVANLAR AYAKLARINI PARÇALAMIŞ"

Çoban ile birlikte olay yerine gelen Metin Çevik, "Çoban arkadaşımız bu bölgede hayvan otlatırken ayakları açık battaniyeye sarılı ceset gördüğünü söyledi. Biz önce inanmadık. Arkadaşla birlikte buraya gelip baktığımızda cesedi gördük. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlk belirlemelere göre uzun boylu bir erkek cesedi olduğunu söylediler. Yabani hayvanlar ayaklarının bir kısmını parçalamış. Ceset deforme olmaya başlamış" şeklinde konuştu.

Çoban, boş arazide battaniyeye sarılarak gömülmüş ceset buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çoban, boş arazide battaniyeye sarılarak gömülmüş ceset buldu - Son Dakika

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