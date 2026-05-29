Nevşehir\'de Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Nevşehir'de tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi Alibaran Numanoğlu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Y.C. idaresindeki 50 AL 016 plakalı Mercedes marka tur minibüsü ile Avanos istikametinden gelen F.A. yönetimindeki 50 AFT 710 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcu olarak bulunan M.B. isimli kadın, aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü Y.C. ile minibüste bulunan diğer yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden M.B.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda otomobil sürücüsü F.A. ile minibüs sürücüsü Y.C. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - NEVŞEHİR