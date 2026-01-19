Nevşehir\'de köpek dövüşüne jandarma baskını

Nevşehir'de açık arazide köpek dövüşü yapan şahıslar önce jandarmanın drone kamerasına, sonra da jandarmaya yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyünde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi aldı. Elde edilen istihbarat üzerine bölgede kontrol gerçekleştiren jandarma ekipleri, köpek dövüşü amacıyla bir araya gelen hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile birlikte 6 izleyici olmak üzere toplam 10 şahsı tespit etti. Olayla ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılırken, aynı kanunun 11'inci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması amacıyla düzenlenen tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.

Jandarma ekiplerinin dron kamerasına yansıyan ve köpek dövüşünde kullanıldığı belirlenen köpek ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR