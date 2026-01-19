Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını

Nevşehir\'de köpek dövüşüne jandarma baskını
19.01.2026 14:31  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde köpek dövüşü düzenleyen 10 kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma, drone kameralarıyla tespit ettiği şahıslar hakkında adli işlemler başlatırken, dövüşte kullanılan köpekler koruma altına alındı.

Nevşehir'de açık arazide köpek dövüşü yapan şahıslar önce jandarmanın drone kamerasına, sonra da jandarmaya yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyünde açık arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi aldı. Elde edilen istihbarat üzerine bölgede kontrol gerçekleştiren jandarma ekipleri, köpek dövüşü amacıyla bir araya gelen hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile birlikte 6 izleyici olmak üzere toplam 10 şahsı tespit etti. Olayla ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılırken, aynı kanunun 11'inci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması amacıyla düzenlenen tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.

Jandarma ekiplerinin dron kamerasına yansıyan ve köpek dövüşünde kullanıldığı belirlenen köpek ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Jandarma, Nevşehir, 3-sayfa, Avanos, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:04
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
14:51
7 maçta şov yaptı İşte Fenerbahçe’nin yeni Skriniar’ı
7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:18:00. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.