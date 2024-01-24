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Nevşehir'de mahsur kalan kedi iş makinasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de mahsur kalan kedi iş makinasıyla kurtarıldı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde köpekler tarafından kovalanan bir sokak kedisi telefon direğine çıktı. Direkte mahsur kalan kedi, yaklaşık 1 gün sonra köylüler tarafından fark edilerek iş makinası yardımıyla kurtarıldı. İş makinasının ucuna astıkları çuvalın içine binen bir köylü, kedinin bulunduğu direğe uzanarak onu kurtardı. Olay, ilginç görüntüler oluşturdu.

Nevşehir\'de mahsur kalan kedi iş makinasıyla kurtarıldı
24.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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Nevşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kedi, iş makinası yardımıyla köylüler tarafından kurtarıldı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde köpekler tarafından kovalanan bir sokak kedisi telefon direğine çıktı. Direkte mahsur kalan kediyi gören köylüler, kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 gün direkte mahsur kaldığı belirtilen kedi, donmak üzereyken köylüler tarafından fark edilerek iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Kediyi kurtarmaya çalışan köylülerden biri, iş makinasının ucuna astıkları 'haşa' tabir edilen çuvalın içine bindi. İş makinası yardımıyla kedinin bulunduğu direğe uzanan vatandaş, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kediyi kurtarmak için seferber olan köylüler ilginç görüntüler oluşturdu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de mahsur kalan kedi iş makinasıyla kurtarıldı - Son Dakika


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