Nevşehir\'de Motosiklet Hırsızlığına Geçit Yok

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şase numaralarını kazıyarak motosikletlerin trafiğe çıkarılmasını sağlayan motosiklet tamircisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha araştırmaları neticesinde Acıgöl ilçe merkezi ve Kurugöl köyünde hurdacılık ve motosiklet tamir işiyle uğraşan A.T. ve M.E.'nin şase numaralarını kazınarak, motosikletlerin trafiğe çıkarılmasına imkan sağladıkları belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan arama faaliyetinde, 31 adet şase numarası olan ancak tescili bulunmayan motor bloğu, 18 adet şase numarası kazınmış motor bloğu, 6 adet şase numarası olan ancak farklı isimlere kayıtlı motor bloğu, 2 adet parçalanmaya hazır motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR