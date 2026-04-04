Nevşehir'de Motosiklet Hırsızlığına Geçit Yok
Nevşehir'de Motosiklet Hırsızlığına Geçit Yok

04.04.2026 22:33
Jandarma, şase numarasını kazıyarak motosikletleri trafiğe çıkaran iki tamirciyi yakaladı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şase numaralarını kazıyarak motosikletlerin trafiğe çıkarılmasını sağlayan motosiklet tamircisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha araştırmaları neticesinde Acıgöl ilçe merkezi ve Kurugöl köyünde hurdacılık ve motosiklet tamir işiyle uğraşan A.T. ve M.E.'nin şase numaralarını kazınarak, motosikletlerin trafiğe çıkarılmasına imkan sağladıkları belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan arama faaliyetinde, 31 adet şase numarası olan ancak tescili bulunmayan motor bloğu, 18 adet şase numarası kazınmış motor bloğu, 6 adet şase numarası olan ancak farklı isimlere kayıtlı motor bloğu, 2 adet parçalanmaya hazır motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
