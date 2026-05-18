Nevşehir\'de Tır Şoförü Asılı Hale Bulundu

Nevşehir'de tır şoförü, park halindeki aracının içerisinde asılı halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan yük aldığı öğrenilen tır şoförü A.S.E. (32), malzeme teslimatı için Nevşehir'e geldi. Tır sahibi, sürücüye ulaşamayınca aracın konum bilgilerini kontrol ettiğinde tırın gece saat 00.30'dan itibaren Kapadokya Mahallesi Hapishane yolu üzeri Kale yakınlarında park halinde olduğunu öğrendi. Aracın yanına gelen tır sahibi, sürücüyü tırın içinde asılı halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.S.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR