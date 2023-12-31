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Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobil ile aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 22:23,
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Uçhisar beldesi yolu mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan İ.'nin kullandığı 06 BOS 481 plakalı otomobil, ana yolda U dönüşü yapmak isterken aynı istikamette ilerleyen Mustafa B.'nin kullandığı 50 ADG 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden birisi mezarlık duvarının üzerine çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile 50 ADG 344 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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