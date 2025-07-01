Nevşehir\'de Trafik Kazası: Sürücü Tepki Gösterdi

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasının ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Anam babam beni böyle görmesin" diyerek tepki gösteren sürücünün neden olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Milli İrade Caddesi'nde bulunan Ziraat kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 50 NE 941 plakalı otomobil sürücüsü A.E.Ü. kavşakta kırmızı ışıkta durmayınca, önce yeşil ışıkta geçen A.A.'nın kullandığı minibüse, daha sonra da kavşakta bulunan trafik ışığına çarparak kaldırıma savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü önce yakınlarını arayarak "Kardeş neredesin sen, sağ ayağımı hissetmiyorum. Ayağım öyle kaldı" diyerek yardım istedi. Sağlık ekiplerinin tedavi için zor ikna ettiği sürücü daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere "Anam babam böyle görmesin diyerek" tepki gösterdi.

Kaza güvenlik kamerasında

4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta durmayan sürücünün kullandığı aracın minibüse çarptığı anlar saniye saniye görüntüye yansıdı. - NEVŞEHİR