Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek veya ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, şahsın üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

14.08.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek veya ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Acıgöl ilçesinde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etmek veya Ticaretini Yapmak' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, 3-sayfa, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:33:29. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement