Nevşehir'de yaşanan kazalar kamerada

Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7,22 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.