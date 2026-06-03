Nevşehir'deki Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'deki Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı

Nevşehir\'deki Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı
03.06.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kaçan şüpheliler, polis operasyonlarıyla yakalandı.

Nevşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüpheliler, polisiye filmleri aratmayan operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden biri AVM otoparkında bir aracın altında saklanırken, diğer şüpheli ise Batman'a gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünün Kayseri'de durdurulmasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri 34 NCR 830 plakalı otomobili takibe aldı. Göre beldesi girişinde durdurulan araçta bulunan Fırat S. (27) ve Murat D.'nin üst ve araç aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şahıslar polise verdikleri ifadede İstanbul'dan Nevşehir'e arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Olaydan bir gün sonra, Lise Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce takibe alınan 34 NCR 830 plakalı aracın terk edilmiş ve çalışır vaziyette olduğunu tespit etti.

Bölgede bulunan Metin K. (44) ile görüşen ekipler, şahsın iki kişinin araçtan inerek kendisine tabancayla ateş ettiğini, kendisinin de silahla karşılık verdiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden İlhan Ç.'nin (23) bir AVM yakınındaki akaryakıt istasyonunda görüldüğünü belirledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli koşarak AVM otoparkına kaçtı. Polis ekipleri otoparkta geniş çaplı aram yaparken, otoparktan çıkan araçlar da tek tek kontrol edildi. AVM otoparkında yapılan detaylı aramada İlhan Ç., bir aracın altına gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmada olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayın diğer şüphelisi Fırat S.'nin ise yolcu otobüsü ile Batman'a gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Bunun üzerine Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan çalışma sonucu Fırat S. gözaltına alınarak Nevşehir'e getirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Metin K., Fırat S. ve İlhan Ç. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Kayseri, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'deki Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü

22:49
Göztepe’ye gol hattında yeni tank İmzalar atıldı
Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı
22:18
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
21:15
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:27
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 22:54:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Nevşehir'deki Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.