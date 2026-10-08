Nevşehir Göreme Kavşağı'nda otomobil kamyonetle çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir Göreme Kavşağı'nda otomobil kamyonetle çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir Göreme Kavşağı\'nda otomobil kamyonetle çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir-Kayseri karayolunun Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Takla atan otomobildeki 81 yaşındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadı, kamyonetteki yolcu yaralandı.

Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Nurettin T.'nin kullandığı 50 BD 755 plakalı otomobil, Kayseri önünde ilerleyen Harun A.'nın kullandığı 38 YC 734 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol ortasında takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Nurettin T. ile eşi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Sıddık T., olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü Nurettin T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı.

"Ciğerim yandı"

Kazayı gören Celal Develi, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Develi, "Bağdaydım. Hanım, 'Tüp patladı' dedi. Baktığımda kazayı gördüm. Ciğerim yandı. Çok hızlı geliyordu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaNevşehirKayseriGöremeGüncelKazaSon Dakika

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