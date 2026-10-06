Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış

Nevşehir'de aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Drift görüntülerinin ardından aracının motorunu, direksiyonunu ve bazı parçalarını söken sürücünün, aracının yaklaşık 15 gündür sanayide olduğunu ve yürür vaziyette olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ancak polisin kontrolünde radyatör suyunun sıcak olduğu tespit edilince sürücü olayı kabul etti.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, görüntüler üzerinden yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Polisin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde otomobilin günlerdir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı görüldü. Sürücü de aracının uzun süredir tamirde olduğunu öne sürdü.

RADYATÖR SUYU ELE VERDİ

Ancak ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi. Sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler incelemeyi derinleştirdi ve sürücü sonunda drift yaptığını kabul etti. Sürücünün, drift görüntülerinin ardından aracını iş yerine çekerek yaklaşık 15 dakika içinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi. Sürücünün ayrıca aracının önüne tamir edilen iki aracı koyarak kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi.

140 BİN LİRA CEZA, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Sürücü ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.