Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyadaki drift görüntülerinin ardından Nevşehir polisi otomobili ve sürücüsünü buldu. Aracın günlerdir tamirde olduğunu öne süren sürücünün, görüntülerden sonra motoru, direksiyonu ve bazı lastikleri yaklaşık 15 dakikada söktüğü ortaya çıktı. Radyatör suyunun sıcak olduğunu gören ekiplere sürücü drift yaptığını itiraf etti. 140 bin TL ceza kesilen sürücünün belgesi 60 gün geri alındı.

Nevşehir'de aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Drift görüntülerinin ardından aracının motorunu, direksiyonunu ve bazı parçalarını söken sürücünün, aracının yaklaşık 15 gündür sanayide olduğunu ve yürür vaziyette olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ancak polisin kontrolünde radyatör suyunun sıcak olduğu tespit edilince sürücü olayı kabul etti.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, görüntüler üzerinden yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Polisin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde otomobilin günlerdir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı görüldü. Sürücü de aracının uzun süredir tamirde olduğunu öne sürdü.

RADYATÖR SUYU ELE VERDİ

Ancak ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi. Sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler incelemeyi derinleştirdi ve sürücü sonunda drift yaptığını kabul etti. Sürücünün, drift görüntülerinin ardından aracını iş yerine çekerek yaklaşık 15 dakika içinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi. Sürücünün ayrıca aracının önüne tamir edilen iki aracı koyarak kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi.

140 BİN LİRA CEZA, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Sürücü ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaNevşehirSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı Sonu kötü oldu Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme “Sakallı Hamid“ canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! "Sakallı Hamid" canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:55
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
11:51
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 12:48:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei