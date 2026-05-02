New York'ta 1 Mayıs'ta Trump ve savaş politikalarına protesto

02.05.2026 10:38
ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokaklara çıkan binlerce kişi, Trump yönetimini, savaş politikalarını ve büyük şirketleri protesto ederek zenginlerin vergilendirilmesi talebinde bulundu.

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geniş katılımlı protesto ve yürüyüşlerle kutlandı. Manhattan'da farklı noktalarda bir araya gelen gruplar, Washington Square Park'ta buluşarak Trump yönetimine, savaş politikalarına ve büyük şirketlere tepki gösterdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteriye çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile 60'tan fazla sendika destek verdi. Protestocular, örgütlü işçi sendikalarının korunması, emekçilerin haklarının savunulması ve ekonomik adalet talepleriyle yürüyüş gerçekleştirdi. Washington Square Park'ta toplanan göstericiler ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve İran savaşını işaret ederek, "ICE'a hayır, savaşa hayır" sloganları attı. Savaş karşıtı pankartların yanı sıra "Zenginleri vergilendirin" ve "Milyarderlerden önce insanlar" yazılı dövizler dikkat çekti.

Mamdani de katıldı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de protestoya katılarak konuşma yaptı. Mamdani konuşmasına, "İyi günler, New York. 1 Mayıs kutlu olsun. Öncelikle organizatörlere, aktivistlere ve New York'un çalışkan erkek ve kadınlarına teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlayalım" sözleriyle başladı. Çalışanların desteği olmadan belediye başkanı olarak görevde olamayacağını belirten Mamdani, "Çalışanların desteği olmasaydı, şehrimizin belediye başkanı olarak karşınızda duruyor olamazdım. İşçi gücünün beşiği olan Washington Square Park'ta hepinizle birlikte tekrar burada olmak büyük bir zevk. New York şehri, işçileri defalarca tarihi şekillendirdiler şu anda durduğumuz yerden" dedi. Mamdani, 1 Mayıs organizasyonunda görev alan gönüllülere ve sendikalara teşekkür ederek, "Bu 1 Mayıs'ı bugünkü haline getiren tüm gönüllü görevliler ve komite üyelerine, ayrıca bugün burada bizimle birlikte olan 60'tan fazla sendika ve kuruluşa teşekkürler" ifadelerini kullandı. Mamdani, "Samuel Gompers'ın sözleriyle: 'Örgütlenmeden başaramazsınız.' Birlikte, dünyaya dayanışmanın ne anlama geldiğini göstereceğiz. Birleşmiş ve örgütlenmiş bir halkın yenilemeyeceğini. Öyleyse ben 'sendika' dediğimde, siz 'güçlü' deyin. Sendika, güçlü. Mutlu 1 Mayıs'lar" diye konuştu.

Finans bölgesinde kısa süreli aksama

Washington Square Park'taki gösterinin ardından kalabalık, yürüyüşe geçti. New York'un farklı noktalarında da 1 Mayıs kapsamında protestolar düzenlendi. Gösteriler sırasında bazı protestocuların New York Borsası yakınındaki bir girişi kapatarak finans bölgesine erişimi kısa süreli aksatması üzerine birkaç kişi gözaltına alındı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

