Niğde Çiftlik\'te kaçak kazı operasyonunda 1 şüpheliye işlem başlatıldı

Niğde Çiftlik'te kaçak kazı operasyonunda 1 şüpheliye işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Mahmutlu köyünde 24 Eylül'de kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana jandarma ekiplerince 'Anadolu Mirası' operasyonu düzenlendi. Operasyonda kazı malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda kazı malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de Mahmutlu köyünde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 jeneratör, 2 beton delme aleti, yaklaşık 4 metre zincir, ampul bağlı yaklaşık 4 metre seyyar kablo, 3 murç, 1 kazma ve 1 kova ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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