Niğde\'de Asayiş ve Narkotik Operasyonları Başarıyla Sonuçlandı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; asayiş olaylarında 312 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 6 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 4 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik operasyonlarında 19 şüpheli yakalanırken, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler, 215 adet sentetik ecza ile 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bin litre etil alkol ele geçirildi. Açıklamada; göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve Geri Gönderme Merkezine teslim edildikleri belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda 13 olay vücut izlerinden aydınlatılırken, olaylarla bağlantılı 14 fail tespit edildi.

Trafik denetimlerinde ise 36 bin 986 araç sürücüsünün kontrol edildiği, kural ihlali yaptığı belirlenen bin 699 sürücüye idari para cezası uygulandığı ve 172 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Ayrıca KGYS ve sivil ekiplerce yapılan denetimlerde 526 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi. - NİĞDE