Niğde\'de Atatürk büstüne çarpan sürücü hayatını kaybetti

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Niğde'nin Bor ilçesinde Atatürk büstüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay gece 03: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Furkan Ö.'nün (25) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak Atatürk büstüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Furkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE