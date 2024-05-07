Niğde'de bir kişinin öldüğü olayın failleri yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de bir kişinin öldüğü olayın failleri yakalandı

Niğde\'de bir kişinin öldüğü olayın failleri yakalandı

Niğde'de kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emircan Özdoğan'ın failleri polis tarafından yakalandı. Olayın şüphelileri olan Gökhan Ö. ve Tayfur A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

07.05.2024 13:29
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Niğde'de sabah saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü olayın failleri polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Niğde'de kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanan Emircan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından olay yerinden firar eden Gökhan Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi Gökhan Ö.'nün yanında Tayfur A. isimli bir şahsın daha olduğunu tespit etti.

Olayın şüphelileri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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