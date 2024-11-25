Niğde'de cinayet zanlısı karı-koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de cinayet zanlısı karı-koca tutuklandı

Niğde\'de cinayet zanlısı karı-koca tutuklandı

Bor'da ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi komşu karı-koca tutuklandı.

25.11.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NİĞDE (İHA) – Niğde'nin Bor İlçesindeki bir dairede ölü bulunan ve cinayete uğrayan gittikleri belirlenen Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın cinayet zanlıları olarak gözaltına alınan ve komşusu oldukları öğrenilen karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın'ın (48) başlatılan arama çalışmalarının ardından Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde oldukları belirlenmiş, eve giren ekipler Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı ölü bir şekilde bulmuştu. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulmasının ardından olayla ilgili Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Büro personeli ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmada cinayet şüphelileri S.H. ve eşi F.H., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 2 adet bıçak ve 1 adet kelepçe, gömülü vaziyette ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen cinayet şüphelileri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan sorgulamanın ardından, tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Evli oldukları ve olayın gerçekleştiği apartmanda yaşadıkları öğrenilen F.H. ve S.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ramazan Özkan, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Bor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de cinayet zanlısı karı-koca tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 18:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de cinayet zanlısı karı-koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.