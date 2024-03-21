Niğde\'de dövüştürülen köpekler çalındı

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Niğde'de dövüştürüldüğü için belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan 2 köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Niğde merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yaptıranlara yönelik jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmış, dövüştürülen 2 köpek Niğde Belediyesi Hayvan Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınmıştı. 83 kişinin suçüstü yakalandığı operasyonda, şüphelilere kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesilmişti. Dövüşlerde kullanılan 2 köpek, gece saatlerinde Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce barınağın kilitleri kırılarak çalındı. Sabah barınaktaki görevlilerin köpeklerin çalındığını fark etmeleri üzerine olay polise bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaptı. Barınaktan köpekleri çalan şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

Köpeklerin bir tanesinin 600 bin TL değerinde olduğu iddia edildi. - NİĞDE