Niğde'de eski sevgilisinin evine giren 2 kişi, genç adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Niğde'de eski sevgilisinin evine giren 2 kişi, genç adamı bıçaklayarak öldürdü

Niğde\'de eski sevgilisinin evine giren 2 kişi, genç adamı bıçaklayarak öldürdü

Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkacak.

08.05.2024 10:39
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Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü (28) kalbinden bıçaklamış, genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar Gökhan Ö. ve Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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