Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Nisan ayında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 01-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 5, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1, 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar' çerçevesinde 1, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde ise 1 milyon 250 bin adet makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 16 adet kaçak telefon, 7 adet gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE