Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 1 milyon 250 bin adet makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 16 adet kaçak telefon ve 7 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

07.05.2024 16:01
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Nisan ayında yapılan çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 01-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 5, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1, 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar' çerçevesinde 1, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 şüpheli olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde ise 1 milyon 250 bin adet makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 16 adet kaçak telefon, 7 adet gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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