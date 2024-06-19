Niğde'de kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde bir sünnet düğününden çıkan kayınpeder ve damat arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 11:28
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Niğde'nin Bor ilçesinde kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sünnet düğününden çıkan kayınpeder ve damadı yolda giderken tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder ve damat silahla birbirini ateş ettiler. Çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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