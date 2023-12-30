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Niğde'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Niğde'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, yakınları sinir krizi geçirdi

Niğde'nin Bor İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç parka daldı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde\'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, yakınları sinir krizi geçirdi
30.12.2023 - 23:39,
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Niğde'de kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, yakınları sinir krizi geçirdi

NİĞDE - Niğde'nin Bor İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç parka daldı.

Kaza, Niğde'nin Bor İlçesinde Şeyh Ahmet Kuddusi Caddesinde medyana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 ACN 675 plakalı hafif ticari araç, bulvarda bulunan parka çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede araç içinde ve çevresinde sürücüye rastlayamadı.

Kaza yerine gelen ve sürücünün annesi olduğu tahmin edilen bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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