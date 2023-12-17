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Niğde'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Niğde'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Niğde'de 2 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde\'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
17.12.2023 - 14:37,
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Niğde'de 2 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan mezbaha bahçesindeki kuyudan köpek sesleri duyanlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler köpeği yaklaşık 2 metrelik düştüğü kuyudan kurtardı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Selçuk, Niğde, Son Dakika

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