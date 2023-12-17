Niğde\'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi•
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Niğde'de 2 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan mezbaha bahçesindeki kuyudan köpek sesleri duyanlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler köpeği yaklaşık 2 metrelik düştüğü kuyudan kurtardı. - NİĞDE
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