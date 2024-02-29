Niğde'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Niğde-Adana Otoyolu tüneller mevkisinde gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza; Niğde- Adana Otoyolu tüneller mevkisinde meydana geldi. Cumali D. yönetimindeki 51 ADF 862 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 50 EC 389 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Cumali D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.N. ise ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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