Niğde'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kayardı yolunda meydana geldi. Kayaardı yolu Kumluca yol ayrımında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.