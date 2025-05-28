Niğde'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 101 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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